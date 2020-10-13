 

ЕС признал власть Жээнбекова единственной легитимной в Киргизии

13.10.2020, 3:08, Новости дня

Евросоюз признает власть действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, и считает институт главы государства единственным легитимным в стране, говорится в послании верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

«Европейский союз признает президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране. ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога», – сообщил Боррель, слова которого приводит пресс-служба главы киргизского государства.

Там также добавили, что Европейский союз считает, что Жээнбеков обладает достаточными ресурсами для стабилизации обстановки в республике. Кроме того Евросоюз выразил готовность оказать Жээнбекову помощь в организации повторных парламентских выборов, передает ТАСС.

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно покинуть пост.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. 



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