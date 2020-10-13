В РАН заявили о пройденном пике загрязнения воды на Камчатке

13.10.2020, 2:48, Новости дня

Морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после «токсинного удара» микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов, пик загрязнения воды уже пройден, сообщил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

«Природа восстанавливается сама, и восстанавливается очень быстро. Мы сейчас воочию наблюдаем, как в течение нескольких дней, когда прошел пик этого вредоносного течения, как стремительно восстанавливается морская экосистема. Здесь нужно просто переждать это явление. Оно само возникло и само сойдет на нет», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также добавил, что морских беспозвоночных животных на Камчатке убили токсины, в массовом количестве выделившийся особыми микроводорослями Gymnodinium.

«Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium – они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно – именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных», – отметил ученый.

По его словам, дайверы и серфингисты могли почувствовать отравление из-за выброшенных на Камчатке микроводорослями природных токсинов.

«Dinophysis ответственны за диарейные токсины. Это достаточно хорошо совпадает с теми клиническими картинами, которые наблюдались: тошнота, рвота и диарея у тех же дайверов и серфингистов. Но концентрации этих токсинов, в общем-то, сейчас уже невысоки», – сказал ученый.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров также заявил, что токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива.