 

Канье Уэст опубликовал агитационное видео в рамках президентской гонки в США

13.10.2020, 2:48, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал первый рекламный видеоролик в рамках участия в борьбе за пост президента США.

Видео длится более минуты, оно опубликовано в соцсетях и на официальном сайте предвыборной кампании Уэста под надписью «поддержите Канье в президенты». Уэст произносит речь на фоне американского флага в черно-белых тонах. Он говорит о справедливости и судьбе США, поднимает вопрос важности религии. В ролике использованы видео и фотографии из его детства и юности. В конце ролика американцев призывают голосовать за Уэста на выборах, передает РИА «Новости».

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

— ye (@kanyewest) October 12, 2020



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Загитова снялась в кино

13.08 / Мнения: Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

25.07 / Бывшая жена Элтона Джона потребовала у него 3 млн фунтов за нарушение условий развода

10.07 / США отвергли выводы ООН об убийстве Сулеймани

07.08 / Из долины Валь Ферре на севере Италии эвакуируют людей из-за угрозы схода ледника

06.07 / Число растет. В брестском “Динамо” 16 человек заразилось коронавирусом

16.08 / Умер младший брат Дональда Трампа

26.08 / Российские политические стартапы готовы говорить с избирателем на принципиально новом языке

14.08 / Общество: Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

02.10 / Азербайджан сообщил о занятых стратегических высотах на линии соприкосновения в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска