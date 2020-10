Канье Уэст опубликовал агитационное видео в рамках президентской гонки в США

13.10.2020, 2:48, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал первый рекламный видеоролик в рамках участия в борьбе за пост президента США.

Видео длится более минуты, оно опубликовано в соцсетях и на официальном сайте предвыборной кампании Уэста под надписью «поддержите Канье в президенты». Уэст произносит речь на фоне американского флага в черно-белых тонах. Он говорит о справедливости и судьбе США, поднимает вопрос важности религии. В ролике использованы видео и фотографии из его детства и юности. В конце ролика американцев призывают голосовать за Уэста на выборах, передает РИА «Новости».

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

— ye (@kanyewest) October 12, 2020