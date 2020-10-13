 

В 2022 году стартует российско-европейская марсианская миссия

13.10.2020, 2:45, Новости дня

Как сообщили в Европейском космическом агентстве, старт ракеты с космонавтами, отправляющимися на Марс, намечен на 2022 год. Если точнее. То запуск запланирован на 20 сентября в 17 часов 10 минут по московскому времени.

На космическом корабле будет совместный экипаж из россиян и представителей европейских стран. В случае неблагоприятных погодных условий запуск может быть перенесен на 1 октября того же года. По словам специалистов, в этот день также возникнут благоприятные баллистические условия.

Полет к Красной планете должен занять около девяти месяцев. Основной целью миссии станет поиск следов жизни на Марсе. Также перед космонавтами поставят ряд других задач.



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