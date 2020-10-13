Захарова рассказала о закулисье 11-часовых переговоров по Карабаху

13.10.2020, 2:08, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подробно рассказала о ходе 11-часовых переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Захарова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что переговоры продлились почти 11 часов и завершились около двух часов ночи. При этом изначально они носили характер консультаций, но в ходе процесса удалось выработать документ, который стал бы отправной точкой в урегулировании конфликта, передает РИА «Новости».

По ее словам, участники встречи сделали несколько перерывов, чтобы делегации могли созвониться с Баку и Ереваном.

«В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам», – отметила Захарова.

Она добавила, что, в ходе этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии.

«У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества», – поделилась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что значительную роль в этом процессе сыграл лично президент РФ Владимир Путин.

«Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно», – отметила она.

По ее словам, многочисленные телефонные переговоры главы государства с президентами Армении и Азербайджана заложили фундамент урегулирования конфликта.

«Это, да простят меня все, и осветило, и освятило этот путь», – пошутила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве высоко оценивают сам факт приезда министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Россию и проделанную ими работу, включая решение о гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.