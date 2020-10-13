Зафиксирована первая в мире смерть после повторного случая COVID-19

13.10.2020, 2:08, Новости дня

В Нидерландах зафиксирована первая в мире смерть пациента, который повторно заразился коронавирусом, сообщают медики.

Описание клинического случая опубликовано на сайте издательства Оксфордского университета. Из него следует, что скончалась 89-летняя пациентка, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом. COVID-19 она повторно заболела примерно через два месяца после начала первого заболевания. После повторного заражения состояние пациентки сильно ухудшилось. Через две недели после госпитализации она скончалась. Голландское издание BNO пишет, что этот случай стал первым в мире летальным исходом после повторного заражения, передает РИА «Новости».

В последний месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах постоянно растет, страна занимает второе место в Европе по уровню распространения коронавируса (322 новых инфекции на 100 тыс. человек за последние две недели). Выявлено свыше 181 тыс. случаев COVID-19 (более 6,8 тыс. в понедельник), более 6,5 тыс. человек умерли, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сформировала специальную группу, которая займется изучением случаев повторного инфицирования коронавирусом. Организация обладает данными о выработке сильного иммунитета у людей, переболевших коронавирусом, но неизвестно, насколько долго он будет оберегать от повторного заболевания. ВОЗ предупредила о риске увеличения числа госпитализаций и смертельных исходов от COVID-19 к зиме.