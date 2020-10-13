 

В Дании убьют 2,5 млн зараженных коронавирусом норок, а не 1 млн, как думали раньше

13.10.2020, 1:55, Новости дня

В Дании убьют не менее 2,5 млн норок после того, как на 63 фермах зафиксировали инфицирование животных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 13 октября сообщает AP.

Датское управление по ветеринарии и продовольствию занимается убоем зараженных животных, в то время как фермеры, у которых есть незараженные животные в пределах 8 км от зараженной фермы, должны самостоятельно их усыпить, сообщил СМИ Флемминг Куре Маркер из правительственного агентства.

По информации агенства, убой животных может длиться месяцами, в зависимости от распространения вируса.  Сколько животных убито на данный момент, не сообщается.

9 октября один из владельцев не пустил представителей власти на ферму, поэтому привлекали полицию. На некоторых фермах прошли акции протеста.

Ранее правительство Дании приняло решение уничтожить инфицированных норок, а также животных на фермах в радиусе 8 км от них, чтобы остановить распространение заболевания. Сообщалось, что уничтожат не менее 1 млн животных на около 100 фермах. Убийство пройдет путем отравления, тела животных уничтожат.

Власть заявила, что фермеры со здоровыми норками получат 100-процентную компенсацию, а те, у кого есть инфицированные животные, получат меньше в качестве стимула принимать меры против распространения COVID-19 на фермах.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

По информации Kristeligt Dagblad, Дания является крупнейшим производителем норки в мире и мех занимает одно из первых мест в списке экспорта сельскохозяйственной продукции. В Дании насчитывается 942 норковые фермы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в почти шестимиллионной Дании коронавирус подтвердили у 33,3 тыс. человек, из них 671 умер, а более 27,2 тыс. вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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