Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

13.10.2020, 1:48, Новости дня

Гиганты цифрового бизнеса способны скупать целые сегменты рынка, уничтожая свободную конкуренцию. Поэтому необходимо защитить российские IT-компании от поглощения глобальными корпорациями, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя инициативу Конгресса США разделить крупнейшие интернет-гиганты в качестве антимонопольной меры.

«Решение американского Конгресса носит прецедентный характер. Но проблемой монополии гигантов на рынке информационных технологий (IT) обеспокоены не только в США», – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ (АЮР) Александр Журавлев.

Ранее Конгресс США опубликовал 449-страничный доклад по итогам антимонопольного расследования против Apple, Google, Amazon и Facebook. Как сообщает CNBC, конгрессмены пришли к выводу, что все четыре компании злоупотребляют своим положением на рынке. Американские парламентарии указали, что эти структуры необходимо разделить, приняв соответствующие поправки к антимонопольному законодательству, уточняет портал Inc.Russia.

Согласно докладу Конгресса, каждая из представленных компаний доминировала в своей отдельной отрасли рынка: Facebook – на рынке социальных сетей, Google – на рынке онлайн-поисковиков, Amazon – в онлайн-рознице, Apple – в области распространения программного обеспечения на устройствах операционной системы iOS. В докладе также говорится, что компании «злоупотребляют своей властью, взимая с контрагентов непомерные сборы, а также навязывают им жёсткие условия», отмечает онлайн-издание D-russia.ru.

«В Евросоюзе также идет согласование директивы о цифровых сервисах, – констатировал Журавлев. – В этой директиве Европарламента указывается на недобросовестную конкуренцию и неконтролируемое использование персональных данных пользователей со стороны международных корпораций, таких как Google, Facebook и Twitter».

По словам эксперта, европарламентарии предложили применить ту же меру, которую упомянули американские конгрессмены. Речь идет о разделении гигантов для недопущения монополизация рынка. Например, отделение видеохостинга YouTube от Google или платформы Instagram от Facebook. «Позиция парламентариев указывает на то, что озабоченность злоупотреблениями со стороны IT-корпораций становится общемировым трендом», – отметил Журавлев.

«В РФ также, на мой взгляд, следовало бы модернизировать законодательство в области цифровых технологий. Речь идет не только об антимонопольном законодательстве, – указал юрист. – Необходимо установить нормы, которые пресекали бы распространение иностранными интернет-компаниями недостоверной или противоправной информации. Кроме того, надо усилить ответственность за сохранение персональных данных пользователей».

Юрист напомнил, что в Госдуме на рассмотрении уже находится законопроект, который предполагает достаточно жесткие меры в отношении интернет-компаний, нарушающих установленные в РФ антимонопольные нормы и злоупотребляющих своим доминирующим положением на рынке. «Предлагаются санкции, начиная с оборотных штрафов (штраф, размер которого зависит от выручки компании – прим. ВЗГЛЯД) и заканчивая запретами на обновление приложений и снижения скорости трафика при пользовании продуктам интернет-гигантов», – отметил Журавлев. По его мнению, эти меры, если они будут приняты, позволят защитить отечественные компании в конкурентной борьбе с гигантами мировой цифровой индустрии.

«Это очень важно с точки зрения защиты национального рынка, которому сегодня грозит элементарное поглощение со стороны мировых электронных корпораций, если им не будут поставлены разумные барьеры», – добавил председатель комиссии московского отделения АЮР. Такие компании как Facebook, Google, Twitter обладают достаточными средствами, чтобы выкупить целые сегменты рынков, фактически уничтожив свободную конкуренцию, отметил эксперт.

«Кроме того, Facebook и Twitter до сих пор не локализовали хранение персональных данных российских пользователей на территории нашей страны, как того требуют российские законы. Эти фирмы не оплатили штрафы, установленные Роскомнадзором. А защита персональных данных граждан, я напомню, это одна из ключевых задач государства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. И эта задача будет выполняться», – отметил Журавлев.

В начале октября в Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный вопросам законодательного обеспечения интересов РФ в глобальном и локальном интернет-пространстве. Как отметил тогда портал Ридус, парламентарии, общественники, журналисты и эксперты сошлись во мнении – защита цифровых прав и интересов граждан РФ является одной из приоритетных задач государства.