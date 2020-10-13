 

Бактерии помогут добывать водород

13.10.2020, 0:40, Новости дня

Исследователи в области химии из Китая представили результаты своего последнего исследования, в результате которого были обнаружены полезные для зеленой энергетики бактерии.

Речь идет о биологическом катализаторе, ускоряющим образование на поверхности электродов сульфида железа. Благодаря использованию новой технологии, электроды получают низкий показатель анодного перенапряжения – всего 220 милливольт. В результате процесс электролиза воды становится более эффективным.

Напомним, что пропуская электрический ток через обычную воду, можно разлагать ее молекулы на кислород и водород. Последний используется в топливных элементах для генерации электроэнергии. Как правило, топливные элементы воспринимают как альтернативу двигателю внутреннего сгорания.



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