 

Бутина: Навальный по указке своих кураторов плюнул докторам в лицо

13.10.2020, 0:08, Новости дня

Омские врачи спасли жизнь Навальному, и он это прекрасно понимает. Но вместо слов благодарности он устроил этим людям травлю, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Мария Бутина. Так она прокомментировала обвинения Навального в адрес главного токсиколога Омской области.

«Омские медики спасли жизнь блогеру Алексею Навальному, когда ему стало плохо на борту самолета Томск – Москва, и он это прекрасно понимает. Но все же по указке своих кураторов плюнул докторам в лицо, назвав их убийцами. Такие вещи бесследно не проходят. Если Алексею вновь понадобится врачебная помощь в России, она будет оказана, вне зависимости от того, что он уже наговорил – ведь медики давали клятву Гиппократа. Но уверена, Господь обязательно воздаст Навальному за эту черную неблагодарность», – подчеркнула член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

В конце прошлой недели Навальный дал интервью телеканалу «Дождь», в котором  в очередной раз оскорбил омских врачей. О главном токсикологе Омской области Александра Сабаева Навальный сказал, что тот «позорит имя врача», поскольку «сделал все, чтобы я либо умер в этом Омске, либо превратился в какой-то овощ». Напомним, что ранее блогер в интервью германскому изданию Der Spiegel негативно высказался и в адрес врачей Больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска, где он проходил лечение. Навальный, например, заявил, что главврач больницы Александр Мураховский «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей».

Оппозиционер не испытывает и толики благодарности к руководству России, которое в условиях пандемии коронавируса по просьбе его родственников открыло границы и выпустило его на лечение в Германию, констатирует член ОП. Более того, отмечает Бутина, блогер испытывает ненависть к врачам: «Нельзя оставить без внимания то оскорбление, которое Навальный и его команда в очередной раз нанесли сибирским медикам, которые его спасли. Цинизм блогера и его команды просто поражает. Вместо слов благодарности людям, которые боролись за его жизнь и спасли его, устроить им травлю – это такая низость, которая далеко за гранью человечности».

«Понятно, что Навальный действует по указаниям своих зарубежных кураторов, – добавила собеседница. – Теперь у граждан появилась возможность оценить не только степень самостоятельности, но и морально-нравственные качества этого человека».

Бутина напомнила, что  ранее соратник Навального Владимир Милов сравнил Леонида Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле. «У этих людей отнялось всяческое ощущение реальности, добра и зла, – полагает представитель ОП. – Если завтра Навальный вдруг объявит, что не Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, мы подобное услышим и от его последователей».

Бутина считает, что такие высказывания не должны оставаться безнаказанными: «Каждый человек – особенно если это мужчина – должен нести ответственность за свои слова и действия».

Во вторник главы МИД Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении РФ в связи с «отравлением Навального». Ранее Кремль многократно подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев также указывал, что врачи не обнаружили у Навального следов отравляющих веществ, в том числе «Новичка», который, по немецкой версии, был введен в организм пострадавшего. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность интоксикации Навального этим веществом, которое имеет стопроцентную летальность. 



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