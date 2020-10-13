 

Полгода пробывшую в шкафу девочку перевели из реанимации

13.10.2020, 0:08, Новости дня

Шестимесячная девочка, которую мать с рождения держала в шкафу, переведена из реанимации в обычную палату, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Она сообщила в Facebook, что «из Екатеринбурга пришли хорошие новости». Ребенка «из реанимации перевели в обычную палату». Кузнецова сообщила, что девочку вскоре посетит региональный уполномоченный. Как указала Кузнецова, нужно «решить еще много вопросов – в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки», сейчас же «рядом доктора, забота, помощь».

Напомним, мать объявила о смерти ребенка и держала новорожденную дочь в шкафу. Младенца случайно обнаружили гости во время праздника. Открыто уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье «Истязание». Знакомые семьи рассказали, что девочка выжила благодаря старшему брату.



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