Полгода пробывшую в шкафу девочку перевели из реанимации

13.10.2020, 0:08, Новости дня

Шестимесячная девочка, которую мать с рождения держала в шкафу, переведена из реанимации в обычную палату, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Она сообщила в Facebook, что «из Екатеринбурга пришли хорошие новости». Ребенка «из реанимации перевели в обычную палату». Кузнецова сообщила, что девочку вскоре посетит региональный уполномоченный. Как указала Кузнецова, нужно «решить еще много вопросов – в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки», сейчас же «рядом доктора, забота, помощь».

Напомним, мать объявила о смерти ребенка и держала новорожденную дочь в шкафу. Младенца случайно обнаружили гости во время праздника. Открыто уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье «Истязание». Знакомые семьи рассказали, что девочка выжила благодаря старшему брату.