 

Интернет-голосование за проекты по благоустройству станет доступным по всей России

12.10.2020, 23:48, Новости дня

Интернет-голосование, обсуждение и выбор проектов по благоустройству станут доступны во всех населенных пунктах, а не только в крупных городах, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства, которое дает возможность каждому гражданину нашей страны активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды. Теперь везде, где есть интернет, даже в самых небольших населенных пунктах, будут доступны обсуждение и голосование по проектам благоустройства городской среды», – сказал глава Кабмина на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции, пояснив, что раньше такой порядок действовал в основном в крупных городах, передает ТАСС.

Мишустин напомнил, что эта тема обсуждалась во время поездок по регионам и встреч с представителями муниципалитетов.

«От ее развития напрямую зависит качество жизни людей. Поэтому особенно важно, чтобы при обсуждении новых проектов в этой сфере свое мнение мог высказать каждый житель и был услышан всеми», – подчеркнул премьер.

По словам Мишустина, органы местного самоуправления будут обязаны размещать в интернете информацию, а люди смогут проголосовать за отбор территорий, высказать предложения, ознакомиться с составом и документами общественных комиссий.



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