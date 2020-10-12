Нагорный Карабах сообщил о гибели 31 мирного жителя

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12.10.2020, 23:48, Новости дня

В результате действий Азербайджана в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, сообщил омбудсмен по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.

Накануне он сообщал о 25 жертвах среди мирных жителей. По его словам, погибли еще трое и «трое раненых мирных жителей скончались в больнице». Таким образом, по словам Бегларяна, «количество погибших мирных жителей в Арцахе составляет как минимум 31», передает РИА «Новости».



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