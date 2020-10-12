В мире: Белорусскую оппозицию вдохновили киргизы

12.10.2020, 22:48, Новости дня

Белорусская милиция пригрозила применять боевые патроны на улицах Минска для сохранения порядка в городе. Это произошло после того, как в прошедшие выходные толпы протестующих начали вступать в драки с силовиками, используя камни и бутылки. Что же заставило вспыхнуть уже практически затухший белорусский протест?

МВД Белоруссии в понедельник пригрозило стрелять на поражение – ради поддержания порядка на улицах столицы. «Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», – сообщил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

Ведомство отмечает «постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости», однако манифестанты в Минске, сообщил Казакевич, стали массово применять насилие против стражей порядка. «Свидетельства тому – акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», – добавил первый замминистра. По его словам, Белоруссию «пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции».

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что в акциях протеста в воскресенье приняли участие около 11 тысяч человек, в задержано было 713 человек.

Радикальные настроения внутри лагеря оппозиции усиливаются, получив моральную поддержку из далекого Бишкека. После событий в Киргизии сторонники белорусской оппозиции стали писать в соцсетях: «Революция за ночь: а что, так можно было?», отмечает в понедельник BFM. О радикализации настроений можно судить по публикациям телеграм-канала Nexta – рупора радикальной оппозиции, работающего из Польши. Канал в подробностях освещал недавние революционные события в Киргизии, акцентируя внимание на кадрах захвата погромщиками мэрии Бишкека.

В понедельник вечером ресурс призвал манифестантов перекрывать уличное движение. «Собираемся с друзьями и соседями и выходим на протестные места в своих районах. Начинаем блокировать дороги и устраиваем транспортный коллапс во всем городе», – давали инструкции авторы канала. По замыслу радикалов, эта тактика затруднит «насиловикам» (как оппозиция именует правоохранителей) перемещаться по городу.

Похоже, что белорусские майдановцы надеются увидеть в Минске картину, подобную той, что можно было увидеть в Киеве и по всей Украине накануне переворота 2014 года. Еще один крупный оппозиционный телеграм-канал, «Беларусь головного мозга», пишет: «Будет очень интересно вспоминать их (милиционеров – прим. ВЗГЛЯД) лица, когда они будут стоять на коленях, вымаливая пощаду у белорусского народа, как это было на Украине после победы народа».

Сотрудникам правоохранительных органов грозят, что «каждый из них будет осужден в соответствии с законом».

«Дома и квартиры, купленные в кредит, будут конфискованы, деньги, полученные от оккупационного режима за войну со своим народом, будут отняты», – перечисляет оппозиционный канал.

Очевидно, что подобная информационная тактика оппозиционной блогосферы – это часть «жестких действий», к которым переходят лидеры минского майдана. Именно совет «быть жестче» блогер Сергей Тихановский дал своей супруге Светлане, которую в оппозиционной среде уже считают избранным президентом Белоруссии.

Часть верхушки оппозиции, которая находится в изгнании, в понедельник собралась на совещание. Где именно прошла встреча, не сообщается, но известно, что в ней принимал участие другой бывший соперник Александра Лукашенко – Валерий Цепкало, а также член КС оппозиции, экс-министр культуры Павел Латушко. Видимо, ощущая, что протестное движение после субботнего разговора президента с некоторыми оппонентами начинает раскалываться, Цепкало по итогам совещания призвал сторонников оппозиции сохранять единство.

Напомним, что после этого разговора Сергею Тихановскому и разрешили позвонить жене Светлане, а двух участников встречи и вовсе отпустили на волю – это бизнесмен Дмитрий Рабцевич и политолог Юрий Воскресенский. Выступая по ТВ, Воскресенский призвал оппозицию прекратить воскресные марши и призвал начать совместную с властью работу по поправкам в конституцию.

Старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант считает, что в белорусской оппозиции наметилась трещина между умеренным крылом и радикалами.

«Рабцевич и Воскресенский разочаровались в своих прежних взглядах и готовы к работе с властью в рамках конституционной реформы. Но та часть оппозиционеров, что находится за рубежом, пытается радикализировать протест. Конвертировать снижение численности митингующих в более агрессивные действия. Радикалы понимают: если этого не сделать, протест окончательно сойдет на нет. С этим связано и появление в лозунгах антироссийской повестки», – поделился политолог.

«Плюс все видят пример Киргизии, и этим тоже подогреваются настроения радикалов. На примере Бишкека они хотят показать, в какую сторону должны поворачиваться события, и призывают уже, по сути, к погромам, к насильственным действиям. Навальный для них – тоже образец, герой. И киргизские события, и белорусские, и дело Навального рассматриваются в одном контексте с целью дестабилизации всего постсоветского пространства», – считает политолог. По его мнению, белорусский сюжет – локальный с точки зрения Запада, который на самом деле и стоит за протестами.

«Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО – признак выравнивания ситуации в республике, – сказал газете ВЗГЛЯД Дзермант. – Она показывает, что руководство страны готово идти на компромисс». Теперь, по его словам, все зависит от того, насколько оппозиция способна сформировать партии для легальной политической борьбы. Если это удастся, государственная система станет устойчивее. «Возможно, мы увидим снижение протестной волны уже в ближайшее время. Радикалы будут локализованы силовиками, а дальше нужно возвращаться в политическое русло и двигаться в рамках конституционной реформы», – подчеркнул Дзермант.

Тем временем и Запад, и Кремль тоже отреагировали на субботний разговор Лукашенко с представителями оппозиции. В Москве визит Лукашенко к арестованным сдержанно одобрили. А вот Берлин призвал к открытому диалогу с оппозицией, добавив, что что такой диалог не должен происходить в стенах СИЗО.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец предполагает, что Рабцевич и Воскресенский оказались наиболее «гибкими» из числа арестантов: скорее всего, они подписали соглашение о сотрудничестве с КГБ и будут теперь хвалить Лукашенко.

«Но я все же рассчитываю, что других заключенных тоже выпустят из тюрьмы, несмотря на разницу в их политических взглядах», – надеется он. Впрочем, эксперт признал, что протест постепенно уходит с центральных улиц Минска, перемещаясь в виртуальное пространство – в социальные сети.

«Протестующие не могут постоянно, на одной волне поддерживать такую же массовость, которая была в первые дни. Очевидно, что два месяца протестов – это исторический нонсенс для Белоруссии, такого не было даже во время революции 1905 года. Белорусы проснулись», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«Помимо массовых протестов, которые опять прошли, например, в воскресенье, в чатах, которые я изучаю, возникли уже сотни групп, где состоят жители разных домов, дворов – они там все уже перезнакомились, объединились в ячейки. Благодаря этому они, например, устраивают постоянные акции у себя во дворах», – отметил Болкунец.

Тем временем главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге согласовали санкции персонально против белорусского лидера, правда, не ввели их в действие немедленно, а лишь пригрозили ввести, «если ситуация в стране не улучшится». Ранее ряд стран сообщества предлагал не трогать лично Лукашенко, чтобы сохранить возможность для диалога с Минском. Как сообщает ТАСС, Брюссель также пообещал дополнительную финансовую подпитку оппозиционным НКО и СМИ, а также всем «пострадавшим от полицейского насилия».

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