Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе

12.10.2020, 22:48, Новости дня

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в поселке Большеорловское.

Он сообщил в Instagram, что одна из пострадавших женщин находится в «крайне тяжелом» состоянии, она получила «множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости». При этом «операция закончена», ее проводила «бригада хирургов из нескольких больниц». Отмечается, что «была массивная кровопотеря», но «кровотечение остановлено», пострадавшая переведена в реанимацию.

Состояние еще одной пострадавшей женщины оценивается как тяжелое, она также получила «огнестрельное ранение органов брюшной полости». Она «стабилизирована» и «переведена в областную больницу им Н.А. Семашко». Отмечается, что «эвакуация завершилась без ухудшения», «женщина доставлена в операционную», «началась операция».

«Мужчина. Средней тяжести. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н. А. Семашко. Транспортировка была без ухудшения. Началась операция», – сообщил Мелик-Гусейнов.

Он также сообщил, что «погибло трое человек». Мелик-Гусейнов рассказал, что «пострадавшим и родственникам погибших оказывается психологическая помощь», на базе «ЦРБ города Бор развернут медицинский оперативный штаб», задействованы «главные специалисты по профилям».

Напомним, в экстренных службах региона сообщали, что число жертв стрельбы под Нижним Новгородом возросло до четырех человек. Как следует из ориентировки, в стрельбе подозревается «Монахов Данил Михайлович 2002 года рождения», который скрылся с места преступления. Указывается, что при себе он «имеет два охотничьих ружья и около 40 патронов». Сообщалось, что стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой.