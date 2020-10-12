Песков заявил, что проблемы Крыма не существует

12.10.2020, 21:50, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует и она не может существовать в отношениях РФ с другими странами. Об этом 12 октября сообщил “Интерфакс”.

По словам спикера Кремля, главное – “урегулировать проблему Донбасса”. Россия приложит все усилия для этого, отметил Песков.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.