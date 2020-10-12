Украина – Польша: плечом к плечу

12.10.2020, 21:21, Новости дня

КИЕВ – Председательство Польши в Совете Евросоюза в 2025 году будет максимально способствовать достижению Украиной полноправного членства в ЕС. Об этом 12 октября сказал президент Владимир Зеленский во время общения с прессой по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

«Мы благодарны нашим польским друзьям, которые продолжают быть «локомотивом» приближения Украины к Европейскому Союзу. Наша стратегическая цель – полноправное членство в Европейском Союзе. Надеюсь, что председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет максимально способствовать достижению этой цели», – подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что политический диалог с Польшей «имеет хорошую динамику, и это уже вторая наша встреча в текущем году».

«Конечно, она могла пройти еще раньше, если бы не ограничения из-за COVID-19», – отметил глава украинского государства и констатировал, что стратегическое партнерство двух стран проходит проверку пандемией на отлично.

«Наши страны объединяет не только общая граница. Это и общие ценности, и позиции по ключевым вопросам общеевропейской и международной повестки дня», – сказал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба лидера Украины.

В Совместном заявлении, которое подписали лидеры Украины и Польши, была подчеркнута «важность украинско-польских двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства».

Антироссийские санкции сохраняются

Президент Анджей Дуда в свою очередь отметил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

«Польша стоит плечом к плечу с Украиной в вопросе украинских границ и того, что эти границы должны быть возвращены к международно признанным, а это означает возвращение контроля Украины над частью территории Донецкой и Луганской областей, а также возвращение контроля Украины над Крымом. Хочу подчеркнуть – вопрос Крыма также очень важен», – сказал он.

По словам президента Польши, вопрос сохранения санкций против России до деоккупации Крыма Польша поднимает на всех международных площадках.

В планах – обсуждение ситуации в Беларуси

Как сообщает «Польское радио», 11-13 октября президент Польши Анджей Дуда наносит визит в Украину.

«Переговоры будут касаться будущего нашего региона, в том числе, что важно, ситуации в Беларуси. Эта страна и Украина – нестабильные элементы на карте европейской безопасности», — пояснил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

В рамках визита президент Анджей Дуда откроет у посольства Польши в Киеве памятник Анне Валентынович – участнице профсоюза «Солидарность», рожденной в Украине, сообщает сайт Хартия`97.

Торговля и сотрудничество

В присутствии двух президентов были подписан договор относительно расширения доступа к объектам приватизации в Украине, а также лидеры двух стран отметили динамику экономического сотрудничества.

«Мы хотим, чтобы Украина приближалась по экономическому развитию к уровню Западной Европы», – сказал Анджей Дуда.

Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Польшей составил 7,5 миллиардов евро, а в Украине работают 1200 польских предприятий.

«За последний год эти элементы уменьшились. Это было связано с закрытием наших экономик, с пандемией коронавируса. Я убежден, что мы должны делать все, чтобы пройти через это время как можно лучше, и чтобы как можно меньше предприятий и с польской, и с украинской стороны, а также совместных предприятий пострадали. И чтобы после пандемии, после того как мы ее преодолеем, могли продолжать свое сотрудничество и развитие польско-украинских экономических отношений», – отметил президент Польши.

Заинтересованность в «Инициативе трех морей»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в переговорах с польским коллегой «обсудили Инициативу трех морей», а главное – предметную заинтересованность Украины присоединиться к этой важной для нас инициативе».

«Я надеюсь на поддержку господина Дуды как одного из инициаторов такой важной платформы диалога», – сказал Владимир Зеленский.

Глава МВФ Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva), выступая 28 сентября на организованном вашингтонским «Атлантическим Советом» онлайн-мероприятии по вопросу о развитии «Инициативы трех морей», подчеркнула, что эта инициатива поможет существенно улучшить экономические показатели 12 стран-участниц.

Как сообщает Русская служба «Голоса Америки», Кристалина Георгиева отметила, что последнее особенно важно в сложных экономических условиях, сложившихся во время пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что из-за пандемии для «восточных и юго-восточных стран стерты три года экономического прогресса».

Стратегический партнер, но не адвокат

По мнению директора Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерия Дымова, украино-польские отношения в оценках прошлого и исторических событий строятся на основе позиции – «мы прощаем и просим нас простить, нет претензий и нет односторонних условий».

Однако политолог против того, чтобы Польшу называли «адвокатом Украины в Европе».

«Польша – наш стратегический партнер и союзник в процессе евроинтеграции и Украина это учитывает. Украину и Польшу связывают не только исторические моменты, но понимание сегодняшней ситуации и в стратегическом видении мироустройства», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что Украину и Польшу на современном этапе объединяют не только общие проблемы, но и общий противник.

«На информационном и культурном социокультурном фронтах России против Украины, таким же врагом для России и жертвой такого рода и агрессии является и Польша. Какие бы проблемы у нас ни были в прошлом, мы не должны забывать, как общие проблемы приводили к тому, что три раза делили Польшу и как это использовал наш общий враг в истории», – отмечает Валерий Дымов.

Украина и Польша способны совместными усилиями быть «поддержкой и опорой» для белорусских граждан, требующих политических изменений в стране.

«Мы однозначно должны быть поддержкой и опорой для граждан Беларуси. Последние события показывают – 700 задержанных вчера и слова белорусского главы МВД о готовности применять спецсредства к протестующим, стрельбу на поражение – в каком направлении идет власть нелегитимного Лукашенко», – говорит Валерий Дымов.

Он считает, что Украина и Польша в рамках Люблинского треугольника в сотрудничестве с Евросоюзом могли бы активнее работать над «белорусским вопросом».

Сближение и развитие в проектах

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко отмечает, Польша остается адвокатом Украины на Западе, однако эта позиция Варшавы обусловлена также и внутренними польскими убеждениями относительно угроз со стороны России.

«Но простого адвокатства и взаимных дифирамбов для нашего стратегического партнерства пока очень мало. Обе стороны должны проделать основательную дипломатическую работу по присоединению Киева к проектам «Триморья», в которых Киев до сих пор представлен значительно в меньших объемах, чем к примеру Бухарест», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что события в Беларуси в некотором роде «сблизили» понимание необходимости сотрудничества между странами в Балто-Черноморском регионе.

«К счастью, процессы в Беларуси вовсе не размыли, а скорее наоборот – кристаллизовали угрозы в данном регионе, которые ускорили осознание необходимости и потребности сотрудничества. Поэтому общая позиция стран Люблинского треугольника по поводу событий в Беларуси является для украинской дипломатии еще и необратимым шагом навстречу Варшаве, подчеркиванием общего видения событий в регионе», – подчеркивает Ярослав Божко.

Официальный Киев, по его словам, мог бы теснее развивать отношения со странами Балтии.

«Например, приглашение Украины на саммит «Инициативы трех морей» – неформальной платформы сотрудничества двенадцати стран Центральной и Восточной Европы, – подтверждает реальный прогресс в отношениях Киева и Варшавы», – отмечает Ярослав Божко.