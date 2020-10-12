 

У губернатора Орловской области выявили коронавирус

12.10.2020, 20:48, Новости дня

У губернатора Орловской области Андрея Клычкова обнаружили коронавирус. Он сообщил, что, несмотря на все меры безопасности, заболела также его семья.

«Пришел у меня тест, и я заболел коронавирусом. Так случилось, несмотря на все те меры безопасности, которые я предпринимал лично для себя. Очень жаль, что и вся моя семья заболела. Состояние нормальное – немного температура, немного головной боли», – рассказал Клычков в своем Instagram.

Он добавил, что пока будет работать дистанционно, проводя совещания в режиме видеоконференций.

Ранее коронавирусом заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За минувшие сутки в России выявлено 13 тыс. 592 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Раскольники захватили храм канонической УПЦ на Украине

10.10 / Жители Исландии ожидают извержения вулкана

17.09 / Директора центра подготовки сборных команд РФ задержали по делу о растрате

31.08 / Фокина внесли в базу “Миротворца”

26.08 / Times – «маскировка финансовых проблем» — британская армия может отказаться от танков

10.08 / Стало известно об удержании Тихановской в здании ЦИК Белоруссии

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

23.07 / Спецоперация по задержанию угонщика в Полтаве закончена

08.09 / Трамп предположил, что он нравится солдатам, но не руководству Пентагона

04.08 / Особый экземпляр BMW M2 был выставлен на продажу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска