 

Минздрав оценили ситуацию с койками для «тяжелых» пациентов с COVID в Саратове

12.10.2020, 20:48, Новости дня

Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Саратовской области увеличивается по мере необходимости, мест в стационарах для таких больных достаточно, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

«Коечный фонд разворачивается для того, чтобы лечить тяжелых больных. Коек для лечения тяжелых больных у нас на сегодняшний день достаточно. Сегодня с учетом выписанных пациентов у нас порядка 600 коек в резерве. Разумеется, мы мониторим эту ситуацию постоянно. Мы видим рост заболеваемости, мы видим рост госпитализаций. Число коек в случае необходимости будет увеличено», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Шувалов добавил, что в области уже развернуто 3 тыс. 247 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из которых 1 тыс. 448 оснащены кислородом, имея либо централизованную кислородную подводку, либо кислородный концентратор возле койки.

«Это большее количество коек, чем было развернуто нами в тот пик заболеваемости, который мы имели ранее (весной), потом число коек было уменьшено, сейчас мы вновь коечную мощность наращиваем. Коечная мощность еще имеет какие-то резервы, но надо понимать, что никуда не делись инфаркты, инсульты, травмы, переломы и другие заболевания, пациенты с которыми также должны получать качественную медицинскую помощь», – отметил замминистра.

Отмечается, что всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 тыс. 139 случаев заражения коронавирусом, скончались 124 пациента, выздоровели 11 тыс. 552 человека.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас у РФ по коронавирусу «больший запас прочности», так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием. По его словам, дело в том, что сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, которую только-только формировали и выстраивали весной.



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