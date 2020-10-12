 

Марка Hyundai отзывает машины модели Kona EV

12.10.2020, 20:45, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai объявила о скором отзыве своих электрокаров Hyundai Kona EV.

В частности, представители бренда анонсировали, что обязательную процедуру посещения сервисных центров должны пройти около 25,5 тысяч электрокаров. Попавшие от отзыв автомобили выпущены и проданы на глобальном рынке в период с сентября 2017 года по март 2020 года. В ходе  проведения тщательной проверки установлено, что электрические модели Kona EV имеют высокую уязвимость к возгоранию.

Вместе с тем в компании не исключают, что главная причина состоит в допущенной ошибке выпуске аккумуляторных батарей. Параллельно южнокорейские специалисты намерены улучшить программную часть электрокаров Kona EV.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Лукашенко не верит в скорый возврат Крыма Украине, а Донбасс считает не нужным ни Москве, ни Киеву

15.08 / В Китае была обнаружена древняя скульптура, возраст которой составляет 13 000 лет

21.08 / В бюджетном смартфоне Nokia 3.4 установят процессор Snapdragon 460

28.08 / Мятежники освободили президента Мали

24.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

29.08 / Ученые: Дети могут быть главными разносчиками коронавируса

26.06 / Проживающие за границей россияне рассказали о важности участия в голосовании по Конституции

23.09 / Люди стареют медленнее, чем три десятилетия назад

15.07 / На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

29.07 / Санников: Задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси – колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска