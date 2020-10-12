Марка Hyundai отзывает машины модели Kona EV
12.10.2020, 20:45, Новости дня
Южнокорейская компания Hyundai объявила о скором отзыве своих электрокаров Hyundai Kona EV.
В частности, представители бренда анонсировали, что обязательную процедуру посещения сервисных центров должны пройти около 25,5 тысяч электрокаров. Попавшие от отзыв автомобили выпущены и проданы на глобальном рынке в период с сентября 2017 года по март 2020 года. В ходе проведения тщательной проверки установлено, что электрические модели Kona EV имеют высокую уязвимость к возгоранию.
Вместе с тем в компании не исключают, что главная причина состоит в допущенной ошибке выпуске аккумуляторных батарей. Параллельно южнокорейские специалисты намерены улучшить программную часть электрокаров Kona EV.
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