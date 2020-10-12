Volkswagen отзывает в РФ новые кроссоверы Touareg

12.10.2020, 20:45, Новости дня

В РФ объявили о скором начале отзывной кампании для нового немецкого кроссовера Volkswagen Touareg R-Line.

Указанная модель будет отозвана у 13 владельцев автомобиля. В свою очередь, сотрудники Росстандарта указали, что все автомобили были проданы в 2020 году. При тщательной проверке выяснилось, что в наружной накладке на правой двери применен недостаточно надежный крепеж, который может в любой момент сломаться.

Однако даже при совершении таких последствий на работоспособность кроссовера это никак не влияет. Но представители компании указали, что все действия по восстановления крепежа будут осуществляться за счет компании, а потому клиентам не понадобится платить за посещение сервисного центра.