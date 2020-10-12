 

В Иране установлен новый рекорд по числу умерших за сутки пациентов с COVID-19

12.10.2020, 19:55, Новости дня

В Иране установлен новый рекорд по числу летальных исходов за сутки среди инфицированных COVID-19. Об этом 12 октября сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, информирует IRNA.

Общее число жертв коронавирусной инфекции достигло в Иране 28 816 человек.

За 24 часа в стране подтвердили 4206 новых случаев COVID-19, 2063 новых пациента госпитализировали.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию в Иране обнаружили у более чем 504 тыс. человек, выздоровело более 409 тыс.

По данным минздрава Ирана, всего за время эпидемии в стране провели более 4,34 млн тестирований.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на 12 октября в мире зарегистрировано более 37,6 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Иран находится на 13-м месте, по числу смертей – на 10-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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