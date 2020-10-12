 

В Махачкале после массового отравления закрыли пять детсадов

12.10.2020, 19:48, Новости дня

В Махачкале массовое отравление детей вынудило Роспотребнадзор закрыть пять детских садов, информирует управление службы по Дагестану.

В период с 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции, говорится на сайте ведомства.

В Республиканский кожно-венерологический диспансер было госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степенях тяжести. Еще 28 детей остаются на амбулаторном лечении. В пяти детсадах зафиксирована групповая заболеваемость (пять и более человек), в семи –единичные случаи заболевания от одного до трех детей. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрасте от трех до шести лет. Исследование клинического материала выявило возбудители дизентерии и ротавируса в 92% пробах.

Предполагается, что инфекция попала в организм детей вместе с пищей. В отношении поставщика продуктов питания начато административное расследование. Кроме того, проведена проверка цеха по производству молочной продукции индивидуального предпринимателя, поставляемой во все образовательные учреждения Махачкалы. Информация об инциденте передана в прокуратуру и следственное управление Дагестана.

Напомним, после массового отравления детей в республике было возбуждено дело.



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