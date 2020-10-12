Переболевшие коронавирусом описали необычное осложнение

12.10.2020, 19:48, Новости дня

Некоторые перенесшие коронавирус пациенты пожаловались на проблемы с мыслительными функциями, пишет The Guardian.

Так, переболевшая коронавирусом австралийка описала это явление как «туман в голове» и предположила, что оно сравнимо с когнитивной дисфункцией.

«Я не могу работать более одного-двух часов в день, и даже простой поход за покупками может стать проблемой, иногда все, что я могу делать – это лежать в постели», – передает РИА «Новости» ее слова.

Женщина также призналась, что испытывает трудности с речью, готовкой и составлением электронных писем.

Жительница Нью-Джерси, в свою очередь, пожаловалась на то, что похожее осложнение мешало ей устроиться на новую работу.

Как сообщил бывший президент Американской академии клинической нейропсихологии Уилфред Ван Горп, «туман в голове» действительно встречается у заразившихся коронавирусом. Он также отметил, что у некоторых пациентов могут появиться такие осложнения, как мигрени, непереносимость громкого шума и снижение контроля над эмоциями.

«Их жалобы очень похожи на жалобы пациентов, перенесших сотрясение мозга», – добавил он.

Как сообщил консультант из Института неврологии Калифорнийского университета Майкл Занди, подобные осложнения могут быть вызваны воспалительными процессами в организме или нехваткой кислорода, поступающего в мозг. Эксперт подчеркнул, что данные о причинах этих проявлений требуют дополнительных исследований и оценок. По его словам, пока сложно даже определить, сколько времени осложнение может длиться.

«Но мы видели пациентов, которые поправляются и функционируют», – констатировал Занди.

Ранее доцент из медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт сообщила, что переболевшие COVID-19 заявляют о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков. Так, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.