Россиянка напоила дочь шампанским до беспамятства
12.10.2020, 19:48, Новости дня
В Крыму десятиклассницу госпитализировали после отравления шампанским.
Девушка распивала спиртное вместе со своей матерью на Приморском пляже в Ялте, передает РЕН ТВ.
Сообщается, что школьница напилась до бессознательного состояния, в результате чего ей потребовалась помощь врачей. Ее матери грозит административное наказание по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В июне в США родители до смерти запоили ребенка водой.
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