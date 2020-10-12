Россиянка напоила дочь шампанским до беспамятства

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12.10.2020, 19:48, Новости дня

В Крыму десятиклассницу госпитализировали после отравления шампанским.

Девушка распивала спиртное вместе со своей матерью на Приморском пляже в Ялте, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что школьница напилась до бессознательного состояния, в результате чего ей потребовалась помощь врачей. Ее матери грозит административное наказание по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В июне в США родители до смерти запоили ребенка водой.



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