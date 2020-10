Нагорный Карабах: как разорвать порочный круг?

12.10.2020, 19:45, Новости дня

Новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха стало самым ожесточенным и кровопролитным с 2016 года.

«Конфликт в Нагорном Карабахе: новая вспышка насилия в контексте долговременного спора» (The Nagorno-Karabakh Conflict: Contextualizing the New Violence in a Long-Standing Dispute). Под таким названием в Нью-Йорке прошла виртуальная дискуссия в формате вебинара, организованная Ассоциацией по изучению национальностей (Association for the Study of Nationalities, сокращенно ASN).

Эта академическая организация, работающая в Нью-Йорке под эгидой Колумбийского университета, объединяет экспертов из разных стран по вопросам этносов, национальностей и межэтнических конфликтов, в особенности, в республиках бывшего Советского Союза.

Модератором дискуссии выступила политолог Джули Джордж (Julie George), профессор Квинс-колледжа и Городского университета Нью-Йорка (CUNY). В качестве профессора-гостя она преподает в Колумбийском университете. Автор книги «Политика этнического сепаратизма в России и Грузии», 2009).

Джули Джордж подчеркнула, что кризис стремительно углубляется. Стороны подвергают артиллерийскому обстрелу как военные объекты, так и гражданские, в том числе жилые дома. Счет погибших идет на сотни. Объявленное в минувшую субботу после переговоров в Москве перемирие не соблюдается. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. С чем связана стремительная милитаризация давнего спора? Как ее остановить?

Взаимные обвинения

«Ситуация очень тревожная, – сказал британский журналист Томас де Ваал. – Новости поступают очень шокирующие. Конфликт разрастается, фактически ведутся полномасштабные военные действия. Азербайджан обвиняет Армению в применении кластерных бомб, запрещенных международными конвенциями. Усиленно обстреливается Степанакерт, города и селения по обе стороны границы, гибнут мирные жители».

Томас де Ваал (Thomas de Waal) – эксперт фонда Карнеги-Европа. Специалист по современному Закавказью, автор нескольких книг и исследований, посвященных этому региону. Работал на BBC, корреспондентом в Москве ряда британских изданий. В 2003 году вышла его книга «Черный сад» о карабахском конфликте. В 2015 году увидела свет его книга «Великая катастрофа: армяне и турки в тени геноцида».

Томас де Ваал отметил новый фактор, который в прошлом не играл большой роли. Речь идет об информационной войне, в которой обе стороны используют токсичный язык, дегуманизирующий противника и мобилизующий общество противостоять врагу всеми возможными способами.

«Особенно тревожно, – отметил он, – что нападкам подвергаются даже очень небольшие группы в этих двух странах, выступающие за мирное разрешение конфликта. Нас, журналистов и ученых, комментирующих ситуацию извне, обвиняют в любом случае – и когда ты пытаешься оставаться над схваткой, и когда ты берешь чью-то сторону».

Журналист напомнил, что после мирной революции 2018 года, когда премьер-министром Армении стал Никол Пашинян, наступил короткий период конструктивного диалога между Арменией и Азербайджаном. Ему положила конец, как считает де Ваал, речь Пашиняна, который, выступая в Нагорном Карабахе в августе 2019 года, категорично заявил, что «Арцах (древнее название этого края) – это Армения, и все!». Правда, еще раньше, в феврале 2018 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван является «землей азербайджанского народа» и «возвращение» туда Азербайджана является «политической и стратегической целью страны». На следующий день после начала новой фазы боевых действий министерство обороны Азербайджана заявило, что главной своей задачей видит «освобождение земель от армянской оккупации».

«Открытая поддержка Азербайджана Турцией, как политическая, так и военная, стала главным фактором, нарушившим хрупкое равновесие сил в этом взрывоопасном регионе, – считает Томас де Ваал. – Россия, будучи традиционно важнейшим игроком на Кавказе, пытается извлечь для себя выгоду из новой фазы карабахского конфликта. Нынешние трехсторонние переговоры в Москве тому красноречивое подтверждение».

«Что касается Европы и США, то их очевидное дистанцирование от нового развития событий связано, очевидно, с другими приоритетами, в первую очередь, с неутихающей пандемией коронавируса, – заметил Томас де Ваал».

Три сценария

Лоренс Броерс, директор программ лондонской организации Conciliation Resources, предложил три возможных сценария дальнейшего развития событий.

«Первый вариант – военная эскалация, – считает он. – Уже сейчас интенсивность боевых действий сравнима с карабахской войной в 1994 году. Новый фактор – использование азербайджанскими военными дронов турецкого и израильского изготовления. Этот вариант может в какой-то момент перейти в стадию вялотекущих боевых действий вдоль границы между Арменией и Азербайджаном».

На протяжении более двадцати лет Лоренс Броерс (Laurence Broers) изучает конфликты на Кавказе и миротворческие инициативы в этом регионе. Главный редактор британского журнала «Кавказские исследования». Автор нескольких исследований, в том числе «Армения и Азербайджан: анатомия вражды» (2019).

«Второй сценарий, – продолжал Броерс, – регионализация конфликта, в котором всю большую роль будут играть Турция и Россия. Анкара давно намеревалась пересмотреть условия сотрудничества с Москвой, и новые события на Кавказе дают ей для этого хорошие стартовые позиции. Россия уже задействована в военных действиях в Ливии и Сирии, и для Турции карабахский конфликт может стать важным аргументом в разделе сфер влияния с Москвой в ближневосточном и кавказском регионах. Тем более, что Москва не спешит открыто поддерживать Пашиняна, которого она тем самым, похоже, намерена наказать за прозападную ориентацию. Полагаю, что Россия будет и впредь проецировать неопределенность, уклоняться от четкости в формулировании своей позиции – в сугубо стратегических целях. Но уже сейчас очевидно, что из единственного жандарма на территории бывшего Советского Союза Россия превращается в регионального игрока, зависящего от позиции других важных региональных игроков, таких как Турция».

Третий сценарий, по мнению Броерса, представляет собой реанимацию международного переговорного процесса с участием всех заинтересованных сторон, включая живущих в Карабахе армян и вынужденных уехать оттуда в 90-е годы прошлого века азербайджанцев. «Дипломатические усилия должны координироваться Советом Безопасности ООН, европейскими структурами, и содержать новаторские подходы к проблеме Нагорного Карабаха, включая размещение миротворцев на границе между Арменией и Азербайджаном. Мы вправе ожидать от Минской группы ОБСЕ по Карабаху активных действий по урегулированию конфликта», – заключил Броерс.

Трудно быть оптимистом

«Как остановить насилие? – задается вопросом профессор Нина Касперсен. – Волшебных рецептов нет и быть не может. Нужно посмотреть на главные цели сторон и попытаться понять, есть ли в них какой-либо потенциал для достижения компромисса. И Баку, и Ереван призваны «продать» ожидаемое всеми перемирие населению своих стран, тем более, если человеческие потери будут быстро расти. Сложность ситуации связана с отсутствием доверия сторон друг к другу. Это является особенно негативным фактором в том случае, если компромиссное соглашение будет включать в себя поэтапную программу мирного размежевания, когда на каждый шаг одной стороны должен следовать симметричный ответ другой. Понятно, что реальный прогресс на таких переговорах возможен лишь при активном участии международной дипломатии, в том числе России и Турции».

Профессор Нина Касперсен (Nina Caspersen) преподает в Университете Йорка (Великобритания). Автор трех монографий, одна из которых посвящена непризнанным государствам. В сферу ее научных интересов входят конфликты на Кавказе и Балканах после окончания холодной войны.

«О том, как сложна ситуация в этом регионе, – отметила Нина Касперсен, – говорит тот факт, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) намерены добиваться признания своей независимости мировым сообществом (на 2020 год НКР не признала ни одним государством-членом ООН. – О.С.) Увы, число человеческих жертв в ходе военных действий растет с каждым днем. И все острее ощущается необходимость вмешательства международных организаций, чтобы остановить трагедию. Я бы хотела сохранить оптимизм, то это пока крайне затруднительно».