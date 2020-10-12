Ученые: коронавирус живет на твердых поверхностях до четырех недель

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12.10.2020, 7:13, Новости дня

Ученые из Австралии обнаружили, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может выживать на твердых поверхностях до 28 дней.

Как показало исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO), результаты которого опубликовал в понедельник журнал Virology Journal, вирус SARS-COV-2 «чрезвычайно устойчив» на гладких поверхностях при 20 градусах Цельсия, тогда как вирус гриппа при тех же обстоятельствах сохраняется до 17 суток. Ученые из CSIRO также обнаружили, что при 40 градусах Цельсия вирус SARS-COV-2 перестает быть заразным примерно через сутки.

Ученые из CSIRO обнаружили, что новый коронавирус дольше выживает на таких поверхностях как стекло, нержавеющая сталь и на денежных банкнотах.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник намерен представить в парламенте новую систему оповещения о коронавирусе. Вместо тотального карантина предлагается выделять районы со средним, высоким и очень высоким уровнем риска. В районах с относительно низким уровнем заражения будут действовать некоторые ограничения на посещение ресторанов и баров, а при самом высоком уровне риска рестораны и бары будут вынуждены закрыться.

По словам Джонсона, в данный момент Великобритания находится на «переломном этапе»: в стране наблюдается резкий рост числа случаев заражения, особенно в городах на севере страны – Ливерпуле, Манчестере и Ньюкасле. В Великобритании от коронавируса умерли 42 825 человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, округ Колумбия, всего в мире коронавирусом заразились более 37,4 миллиона человек, а умерли 1 075 942 человека. В воскресенье Индия официально превысила порог в 7 миллионов случаев заражения, уступая по этому показателю только США, где зарегистрировано 7,7 миллиона подтвержденных случаев. Министерство здравоохранения Индии также сообщило о 918 новых случаях смерти от COVID-19, в результате чего общий показатель смертности в стране составил 108 334 человека.

Органы здравоохранения города Циндао на востоке Китая проведут тестирование всего местного населения после того, как в воскресенье было зафиксировано девять новых случаев коронавируса. Все новые случаи связаны с больницей, где лечат инфицированных приезжих из-за границы. Среди них есть пять бессимптомных случаев – первых в Китае с 24 сентября, сообщает служба новостей Bloomberg.



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