Специалисты по кибербезопасности объяснили, как мошенники используют пересылаемые файлы и фото

12.10.2020, 18:50, Новости дня

Почтовые и облачные сервисы весьма уязвимы, утверждают специалисты компании Digital Security. Проблема в метаданных, которые сохраняются за пределами вашего устройства и могут быть похищены хакерами.

Специалисты по кибербезопасности исследовали уровень угрозы и пришли к выводу, что безопаснее всего использовать мессенджеры. При этом без крайней потребности не стоит отправлять вложенные файлы.

Электронная почта и облачные сервисы сохраняют почти все данные о вашем устройстве, геолокации, в том числе информацию о тех местах, где вы сняли видео и фото. Это слишком подробная информация, говорят специалисты. Имея ее, можно легко взломать устройство жертвы и отслеживать ее передвижения.