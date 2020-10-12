 

Huawei срезал цены на смартфоны Honor

12.10.2020, 18:50, Новости дня

Китайский производитель Huawei запустил в РФ новую промо-акцию «Неделя Honor», в рамках которой снизил цена на смартфоны, выпускаемые под данным брендом. Как сообщают продавцы, скидки достигают шести тысяч рублей. Больше всего подешевели Honor 30 и Honor 30 Pro+.

Акция проводится в фирменном интернет-магазине Huawei, а ее целью, скорее всего, является уже не привлечение новых, а сохранение старых пользователей, которые хотели бы обновить свои гаджеты.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отключении Huawei от ряда сервисов на территории России. Теперь компания готова продавать мобильники значительно дешевле и с подарками. Например, с беспроводными наушниками по цене 8900 руб., которые можно получить бесплатно.



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