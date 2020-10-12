Особый экземпляр BMW M5 Touring выставили на продажу

12.10.2020, 18:50, Новости дня

На продажу был выставлен экземпляр M5 Touring 1995 модельного года, который может быть назван одним из лучших подержанных автомобилей BMW M на рынке.

Указанное транспортное средство сошло с конвейера 9 декабря 1994 года. Рассматриваемый автомобиль был построен для немецкого рынка и имел одну из самых высоких розничных цен среди всех произведенных M5 Touring поколения E34. Выставленное на продажу транспортное средство выполнено в цвете Santorini Blue, что делает его одной из двух машин M5 Touring, когда-либо выпускавшихся в этом цвете.

Продажей автомобиля занимается компания Enthusiast Auto Group (EAG). Автомобиль был импортирован в Соединенные Штаты Америки в 2000 году и впервые был приобретен EAG в 2006 году. В то время была проведена беззатратная услуга по замене двигателя, 3,8 -литровый рядный шестицилиндровый мотор получил новые подшипники, замену цепи ГРМ, новые прокладки и обновление головки блока цилиндров, а также был дополнен новым сцеплением и маховиком.

Во время указанного обслуживания EAG также восстановила тормозные суппорты, передние упорные рычаги, передние рычаги управления, уретановые втулки заднего подрамника, задние рычаги подъемника. Кроме того, в рамках рассматриваемых работ было установлено новое лобовое стекло.

Особенностью выставленного на продажу экземпляра модели M5 Touring является не только внешняя окраска, но и отделка салона кожей Lotus White Nappa с приборной панелью, дверными ручками и верхними дверными панелями, окрашенными в синий цвет.

Пробег транспортного средства составляет 96542 мили (155369 километров).

Двигатель S38B38 E34 M5s более позднего модельного года выдает 335 лошадиных сил. Мотор работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Стоимость автомобиля сообщается потенциальным покупателям в индивидуальном порядке.