 

Глава ДНР призвал Зеленского уйти в отставку

12.10.2020, 18:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о готовности покинуть пост, если не сможет остановить гражданскую войну в Донбассе, расписался в нежелании закончить конфликт, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, после заявления Зеленского о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на территории Донбасса ему будет логично подавать в отставку. Во-первых, заметил он, за то время, пока президент Украины находится у власти, при желании можно было уже давно закончить войну. Значит, реальных намерений не было и нет – условия перемирия Украина не выполняет, передает ФАН слова главы ДНР.

«Во-вторых, Зеленский публично демонстрирует, что ДНР и ЛНР не являются сторонами конфликта, а ведь именно с нами Украине нужно договариваться. Он уверяет, что субъектами в минском процессе являются Украина и РФ при посредничестве ОБСЕ. О чем тут можно говорить?!» – задался вопросом он.

По мнению Пушилина, когда идет сознательная подмена понятий, искажающая весь смысл минских договоренностей, то вряд ли можно прогнозировать хоть какой-то прогресс в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Фактически это признательные показания Зеленского – подпись под нежеланием закончить войну. При таких условиях самоотвод – лучший вариант для всех», – заключил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе, стране понадобится новый лидер. Он отметил, что что верит в мир в Донбассе, иначе не шел бы в президенты Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Euronews – южные регионы России борются с засухой и нашествием саранчи

09.07 / В Тернополе ослабили карантин: разрешили работу ресторанов и партнерские роды в особых случаях

10.09 / «Сделал для мира больше других» — Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию

25.06 / Министры иностранных дел Венгрии и Украины обсудили ситуацию в Закарпатье 

22.07 / Стало известно, как будет начисляться кэшбек за туры по России

15.07 / УПЦ указала на ущемление прав верующих на Украине

12.10 / На поиски нижегородского стрелка направят беспилотники с тепловизорами

08.10 / У Жогло из шоу “Вар’яти” родился долгожданный сын

08.08 / Гражданство за деньги — CNN рассказал, как сверхбогатые спасаются от пандемии

09.10 / Трамп отверг идею виртуальных дебатов с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска