Даже отечественные критиканы признали прорывной характер визита Зеленского в Великобританию

12.10.2020, 18:01, Новости дня

Украина получила эффектные заголовки и первые полосы информационных изданий после визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в колонке для “Інтерфакс-Україна”, которая опубликована 12 октября.

“Без преувеличения можно сказать, что визит президента Украины в Великобританию стал одним из самых успешных в истории современной Украины. Его обсуждают буквально все”, – отметила пресс-секретарь.

По ее словам, мировые медиа вышли с материалами, в которых уделили пристальное внимание деталям подписанных в рамках визита двусторонних соглашений и деталям гардероба их подписантов.

“Даже традиционным отечественным критиканам ничего не осталось, кроме как признать прорывной характер вояжа главы украинского государства на Туманный Альбион.”, – заявила Мендель.

По ее мнению, граждане Украины скоро смогут почувствовать эффект от новых дипломатических, экономических и безопасности достижений своей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский находился в Лондоне 7–8 октября.

Украина и Великобритания подписали 8 октября соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

Правительство Великобритании предоставит Украине заем на 10 лет на сумму до £1,25 млрд для модернизации судостроения и укрепления обороноспособности портов.

Во время визита Зеленского между Украиной и Великобританией было подписано соглашение, которым предусмотрена возможность взаимного упрощения визовых ограничений.

Британское экспортно-кредитное агентство UKEF начнет оказывать поддержку экспорту товаров из Соединенного Королевства на украинский рынок. В частности, предоставит кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов.