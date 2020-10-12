Даже отечественные критиканы признали прорывной характер визита Зеленского в Великобританию
12.10.2020, 18:01, Новости дня
Украина получила эффектные заголовки и первые полосы информационных изданий после визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в колонке для “Інтерфакс-Україна”, которая опубликована 12 октября.
“Без преувеличения можно сказать, что визит президента Украины в Великобританию стал одним из самых успешных в истории современной Украины. Его обсуждают буквально все”, – отметила пресс-секретарь.
По ее словам, мировые медиа вышли с материалами, в которых уделили пристальное внимание деталям подписанных в рамках визита двусторонних соглашений и деталям гардероба их подписантов.
“Даже традиционным отечественным критиканам ничего не осталось, кроме как признать прорывной характер вояжа главы украинского государства на Туманный Альбион.”, – заявила Мендель.
По ее мнению, граждане Украины скоро смогут почувствовать эффект от новых дипломатических, экономических и безопасности достижений своей страны.
Президент Украины Владимир Зеленский находился в Лондоне 7–8 октября.
Украина и Великобритания подписали 8 октября соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.
Правительство Великобритании предоставит Украине заем на 10 лет на сумму до £1,25 млрд для модернизации судостроения и укрепления обороноспособности портов.
Во время визита Зеленского между Украиной и Великобританией было подписано соглашение, которым предусмотрена возможность взаимного упрощения визовых ограничений.
Британское экспортно-кредитное агентство UKEF начнет оказывать поддержку экспорту товаров из Соединенного Королевства на украинский рынок. В частности, предоставит кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов.
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