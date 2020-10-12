Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой

12.10.2020, 18:00, Новости дня

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан 12 октября в Instagram сообщил, что главными его достижениями за 17 лет семейной жизни с женой являются дети.

“Основные достижения в жизни – это Лера и Марик. И 17 лет отношений с Инной, в которых мы получаем удовольствие и любим друг друга. Этим я очень горжусь!” – признался ведущий.

При этом Педан подчеркнул, что его шокирует осознание того, что они с женой прожили столько лет вместе. По словам ведущего, сейчас их с супругой отношения находятся на том этапе, когда они научились понимать друг друга.

“Мы переживаем очень прикольные времена, когда полностью поддерживаем друг друга. Наконец-то признали друг друга экспертами в той или иной сфере”, – заявил он.

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17-ТА РІЧНИЦЯ ШЛЮБУ Як так швидко пролетів час? По-перше, коли розумію, що ми реально 17 років разом, сам у шоці. І думаю, що Інна також Ми переживаємо дуже прикольні часи, коли повністю розуміємо та підтримуємо одне одногоНарешті визнали кожного з нас експертами в тій чи іншій галузі. З останнього – бачу, що моя дружина більше має часу й хисту до дизайнерських рішень, до стилю. От попросив її підібрати мені лукбук образів, у яких вона мене бачить, щоб міг собі тепер купувати одяг конкретно під ці референси. Розумне споживання Ми зараз робимо ремонт, до речі, для Лєри. І Інна – головний дизайнер у цій історії. Загалом давно для себе зрозумів, що все, що роблю останнім часом – моя робота: і медійна, і не тільки – все для сім’ї, а не для себе. Ті роки, коли працював для себе, лишилися десь до 30. Тепер сім’я мене надихає не зупинятися, пробувати нові формати, ставити собі серйозні цілі Основні досягнення у житті – це Лєра і Марік. І 17 років стосунків з Інною, у яких ми отримуємо задоволення і любимо одне одного. Цим я дуже пишаюся! #педансімейний А ще вчора був день дівчат і це точно й наше з Маріком свято, адже наші дівчата дуже надихають P.S подарував вчора дівчатам емоцію від @kyivchallenge Знімала та монтувала відео наша @pedanlera #DayOfTheGirl #ДівчатаРулять #ПідтримуюДівчат

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos) 12 Окт 2020 в 12:13 PDT

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу “Подъем” на “Новом канале”.

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.

Супруга шоумена Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).

В августе 2020 Педан признался, что его супруга избегает публичности, поэтому не разрешает делиться в сети совместными фото.