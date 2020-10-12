Под Нижним Новгородом обстреляли автобус, есть погибшие
12.10.2020, 17:48, Новости дня
Во время обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области четыре человека погибли, еще трое получили ранения.
Неизвестный открыл огонь из ружья по рейсовому автобусу в Нижегородской области. После расстрела злоумышленник с рюкзаком и ружьем скрылся в лесу. Сейчас его разыскивает полиция, передает Рен ТВ.
Трагедия произошла на остановке, когда пассажиры ждали автобус. Причины произошедшего неизвестны.
По данным телеканала, злоумышленником является 40-летний мужчина по имени Андрей.
В настоящий момент силовики прочесывают лес в поисках преступника.
Неделю назад сообщалось, что один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали в результате стрельбы в американской Атланте (штат Джорджия).
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