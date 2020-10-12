Под Нижним Новгородом обстреляли автобус, есть погибшие

12.10.2020, 17:48, Новости дня

Во время обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Неизвестный открыл огонь из ружья по рейсовому автобусу в Нижегородской области. После расстрела злоумышленник с рюкзаком и ружьем скрылся в лесу. Сейчас его разыскивает полиция, передает Рен ТВ.

Трагедия произошла на остановке, когда пассажиры ждали автобус. Причины произошедшего неизвестны.

По данным телеканала, злоумышленником является 40-летний мужчина по имени Андрей.

В настоящий момент силовики прочесывают лес в поисках преступника.

Неделю назад сообщалось, что один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали в результате стрельбы в американской Атланте (штат Джорджия).