Нобелевскую премию по экономике получили двое американцев

12.10.2020, 17:45, Новости дня

Нобелевскую Премию в области экономических наук получили двое американских экономистов.

Шведская королевская академия наук заявила, что присудила премию памяти Альфреда Нобеля Полу Р. Милгрому (Paul R. Milgrom) и Роберту Б. Уилсону (Robert B. Wilson) «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Лауреаты поровну разделят награду в размере 1,1 млн долларов.

Нобелевская премия по экономике не была предусмотрена завещанием Альфреда Нобеля. Она была учреждена в 1968 году Центральным банком Швеции в память об Альфреде Нобеле в ознаменование 300-летия организации. Впервые премия была присуждена в 1969 году и с тех пор финансируется шведским Центробанком.

Премию в области медицины получили в этом году трое ученых: двое американцев и один британец – за открытие вируса гепатита С.

Премию по физике разделили ученые из Великобритании, США и Германии, награжденные за открытия, связанные с черными дырами.

Награду в области химии присудили двум женщинам-ученым из Франции и США за разработку метода редактирования генома.

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк – за «безошибочно узнаваемый поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Нобелевской премии мира была удостоена Всемирная продовольственная программа (ВПП) за усилия по борьбе с голодом.