Судья Барретт: суды не должны пытаться формировать политику

12.10.2020, 17:45, Новости дня

Кандидат на пост судьи Верховного суда США Эми Кони Барретт в ходе слушаний в Сенате намерена заявить, что суды «не должны пытаться» формировать политику и что это следует оставить на усмотрение президентов и Конгресса.

В преддверии слушаний в Сенате, которые начались в понедельник утром, 48-летняя судья-консерватор опубликовала заявление, в котором излагает свое видение роли Верховного суда, подчеркивая, что в его задачи не входит «решение всех проблем и исправление всех недостатков в общественной жизни» страны.

«Политические решения и оценочные суждения по государственным вопросам должны приниматься политическими ветвями власти, избираемыми народом и подотчетными ему. Общественность не должна ожидать этого от судов, и суды не должны пытаться этого делать», – считает Барретт.

На этой неделе в Юридическом комитете Сената пройдут четырехдневные слушания по утверждению кандидатуры Эми Барретт, выдвинутой президентом Дональдом Трампом, которому уже в третий раз представилась возможность заполнить вакансию в Верховном суде.

Контролируемый республиканцами Сенат, вопреки возражениям демократов, хочет утвердить Барретт до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября, пока и Сенат, и Белый дом находятся под контролем Республиканской партии.

Республиканцы заявляют, что у них достаточно голосов, чтобы утвердить кандидатуру Барретт. В таком случае это будет один из самых быстрых процессов утверждения в истории. Кроме того, судей Верховного суда никогда не утверждали за столь короткий срок до президентских выборов.

Демократы недовольны кандидатурой Барретт по ряду причин, в числе которых – беспокойство за судьбу Закона о доступном здравоохранении, известного как «Обамакер», или АСА, и принятого при президенте Бараке Обаме.

«Президент Трамп пытается отменить Закон о доступном здравоохранении на протяжении четырех лет. Республиканцы пытаются избавиться от него уже десять лет», – заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, напомнив, что Эми Барретт неоднократно выражала несогласие с решениями Верховного суда, поддерживающими этот закон.

Демократов также беспокоит позиция Барретт по предшествующим решениям суда. Она перечислила постановления, отмену которых считает невозможной, но среди них не оказалось двух вердиктов: 1973 года о легализации абортов и 2015 года о легализации однополых браков.

Кроме того, демократы настаивают, что выдвигать кандидатуру нового верховного судьи должен победитель предстоящих президентских выборов, уже после инаугурации.

Если Барретт получит пост, консервативное большинство в Верховном суде укрепится до 6 голосов из 9. Это может повлиять на характер американского законодательства на десятилетия вперед.

Вакансия в Верховном суде появилась в связи с кончиной либерального судьи Рут Бейдер Гинзбург. Барретт, говоря о Гинзбург в своем заявлении, подчеркнула, что «ее никто никогда не заменит».

Своим наставником Эми Барретт назвала покойного судью Антонина Скалию, которого охарактеризовала как человека, «преданного семье, твердо придерживавшегося своих взглядов и не боявшегося критики».

Согласно регламенту, в течение ближайших двух дней законодатели будут задавать номинантке в Верховный суд вопросы, и еще один день отведен на выступления сторонников и противников ее кандидатуры.