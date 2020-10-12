 

Компания OPPO представит свой первый умный телевизор

12.10.2020, 17:05, Новости дня

Презентация первого умного телевизора, выпущенного под торговой маркой OPPO, намечена на 19 октября. На сегодня известно, что частота обновления картинки на экране составит 120 Гц. Панель обеспечит качество изображения 4К. Также в устройствах предусмотрены фронтальные камеры для видеосвязи.

Китайская компания OPPO известна как производитель смартфонов. Выпуск смарт-телевизоров для нее в новинку, хотя о таких планах ходили слухи еще в прошлом году.

По предварительной информации, на презентации покажут первые две модели телевизоров. A65UB00 получит диагональ экрана 65 дюймов, а A55UB00 – на 10 дюймов меньше. Впрочем, эксперты прогнозируют, что при достижении определенного уровня продаж OPPO представит следующие модели приемников.   



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