 

Шоу-спектакль «Грифон» в Херсонесе посмотрели более 30 тыс. зрителей

12.10.2020, 16:48, Новости дня

В субботу, 10 октября, состоялось последнее в этом году представление исторического мультимедийного шоу-спектакля «Грифон», созданного специально для Херсонеса Таврического. За короткий туристический сезон – было проведено 34 показа – постановку посетило более 20 тыс. человек.

В том числе 10 тыс. зрителей в рамках благотворительных программ фонда «Моя история», правительства Севастополя при поддержке с Министерства культуры России, уточняется в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что «Грифон» стал одной из самых ярких инициатив национального проекта «Культура» на крымской земле и заслужил высокие оценки зрителей и критиков со всей страны. Всего с даты премьеры 27 июля 2019 года спектакль увидели более 30 тыс. россиян – гостей и жителей Севастополя.

Постановка создана по пьесе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

Спектакль «Грифон» создан и проводится в рамках масштабного проекта музеефикации Херсонеса Таврического. За несколько лет реализации проекта фондом «Моя история» были проведены работы по восстановлению и благоустройству, в том числе, реставрация «Куртины 19», создание дорожно-тропиночной сети, мультимедийного шоу и ночной иллюминации древнего города, ремонт нижнего храма Владимирского собора.

Кроме того, фонд проводит регулярную очистку археологических зон от сорняков, мониторит береговые процессы Херсонеса и проектирует реставрационные работы Туманного колокола.



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