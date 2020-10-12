Главы МИД ЕС поддержали идею санкций против РФ из-за истории с Навальным

12.10.2020, 16:48, Новости дня

Главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении РФ в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», – цитирует ТАСС Хаависто. По его словам, речь идет об индивидуальных санкциях.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что РФ не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. Он подчеркивал, что угрозы ввести санкции против РФ в связи с инцидентом с Навальным не вызывают удивления.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.