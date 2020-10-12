Никакого отпуска, совсем, нигде! – Власти Германии не запрещают поездки, но уехать никуда нельзя

12.10.2020, 16:30, Новости дня

Сначала власти Германии советовали немцам отказаться от зарубежных поездок в пользу домашнего отпуска, теперь они препятствуют даже поездкам внутри страны, пишет один из ведущих редакторов немецкой газеты Die Welt Нандо Зоммерфельдт. По его словам, правительство пытается обнадёжить граждан «аморальным предложением»: для поездки в другую часть страны надо в течение 48 часов пройти тест на коронавирус — притом, что их уже сейчас едва хватает на людей с симптомами заболевания, не то что для миллионов здоровых немцев.



Reuters

Большинство граждан Германии с готовностью взяли на себя обязанность по выполнению требований, продиктованных коронавирусом, пишет один из ведущих редакторов немецкой газеты Die Welt Нандо Зоммерфельдт.

Однако с нынешними предостережениями воздержаться от поездок и путешествий политические круги рискуют лишиться поддержки населения. По мнению автора статьи, правительство теперь пытается обнадёжить людей «аморальным предложением».

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал пандемию коронавирусом испытанием характера и, конечно, был прав, считает журналист издания. В такие времена люди сталкиваются с необычно жёсткими ограничениями, которых в подобной ситуации вполне может требовать правительство.

Однако совершенно непонятно, почему федеральные и региональные власти сейчас делают всё для того, чтобы подвергнуть проявленное немцами понимание абсолютно ненужному испытанию на прочность, отмечает Зоммерфельдт. «Они делают это испытание характера максимально трудным для нас. Они даже нас провоцируют», — пишет он.

Так, несколько недель назад, после того как правительство в Берлине объявило чуть ли не каждый иностранный курорт зоной риска, куда не рекомендуется ездить в период пандемии, Йенс Шпан посоветовал гражданам проводить отпуск внутри страны.

Он призывал население не ездить слишком далеко в осенний и, возможно, даже в зимний отпуск, а «просто насладиться красотами Германии». Многие немцы послушно выполнили эту рекомендацию, благодаря чему хотя бы туристическая отрасль внутри страны могла рассчитывать на нормальное функционирование в течение года.

Однако теперь власти хотят непременно воспрепятствовать отпускам даже внутри страны, сокрушается журналист издания. Миллионы людей в Берлине, Бремене, Франкфурте, а вскоре и во всех других крупных мегаполисах уже оказались или рискуют оказаться, по сути, в клетке, пишет Зоммерфельдт. Им нельзя поехать практически никуда в Германии, за редкими исключениями.

«Сейчас не время для поездок», — заявила, к примеру, сенатор по здравоохранению в Берлине и, возможно, даже была права. Но почему правительство постоянно подаёт населению всё новые и новые сигналы? Ведь уже давно стало ясно, что ситуация осенью будет не улучшаться, а только ухудшаться, отмечает автор статьи.

Вместе с тем пребывающим в смятении потребителям протягивают спасительную соломинку, которая на самом деле не является таковой, продолжает журналист Die Welt. Премьер-министры федеральных земель с гордостью сообщают о разработке урегулирования, которое в итоге позволит всем людям в зонах риска внутри Германии отправиться в отпуск в Мекленбург, Шлезвиг-Гольштейн или Баварию — в частности, если при въезде они предъявят отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более 48 часов назад.

Однако насколько это на самом деле абсурдно? Не говоря уже о том, что это крайне затруднительно в логистическом плане, прямо перед отпуском пройти всей семьёй подобный тест, который, вдобавок, ещё и стоит крупную сумму, подчёркивает Зоммерфельдт. «Это в первую очередь безответственно с моральной точки зрения, расходовать столь необходимые запасы тестов на здоровых людей», — настаивает он.

Каждый частный врач говорит о том, что именно из-за стремления граждан отправиться в поездку наплыв посетителей сейчас особенно велик. Даже сейчас не каждый, у кого проявляются симптомы, может быстро пройти тестирование, тестов едва хватает. Как при этом можно всерьёз предлагать миллионам здоровых сограждан проводить эти самые тесты? «Это в первую очередь асоциально», — убеждён немецкий журналист.

В туристической отрасли быстро поняли, что федеральное и региональные правительства предложили не более, чем «фиговый листок». Владельцам ресторанов и отелей придётся отменять резервирование только что забронированных домов и апартаментов. Естественно, в таких условиях ни один нормально мыслящий и чувствующий человек никуда не поедет, уверен Зоммерфельдт. По сути, это всё равно, что сказать людям, чтобы они не ездили в отпуск, вообще никуда.

Однако и предприниматели, и потребители намного лучше поняли и приняли бы эту необходимость, если бы власти представили «не такое хаотичное и лицемерное коронавирусное урегулирование». Во время этой пандемии немцы в значительной мере доказали, что у них есть и характер, и понимание к требованиям ситуации. Они продолжат вести себя так же и впредь, не сомневается автор статьи. Только для этого правительство должно, наконец, выбрать ясный и однозначный курс — и проявить при этом характер, заключает журналист Die Welt.