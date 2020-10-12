 

Качура заявил о возможном объединении “Слуги народа” с ОПЗЖ в восточных регионах после местных выборов

12.10.2020, 16:05, Новости дня

После местных выборов в Украине объединения партий “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа – За жизнь” избежать будет невозможно. Такое мнение в интервью изданию “Єдність”, обнародованном на YouTube-канале, высказал народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура.

По его словам, такая ситуация будет в некоторых регионах восточной Украины.

“Думаю, что это [объединение с ОПЗЖ] однозначно будет, потому что невозможно будет этого каким-то образом избежать”, – сказал Качура.

Нардеп также допустил сотрудничество с партией “Батьківщина”, потому что “это может быть конструктивная работа”.

При этом Качура заявил о невозможности сотрудничества “Слуги народа” с “Европейской солидарностью”, потому что, по его мнению, они хотят расшатать ситуацию в стране. Он подчеркнул, что будет просить об исключении его из фракции, если “Слуга народа” объединится с “Европейской солидарностью”, потому что эта политсила является прямым оппонентом его партии.

Говоря о партии “Голос”, нардеп высказал мнение, что она уже не является политической силой. Он обвинил лидера партии Святослава Вакарчука в предательстве интересов избирателей.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, на местных выборах пятипроцентный барьер преодолевают пять партий: “Слуга народа” получила бы 17,2% голосов тех, кто определился и намерен прийти на выборы, “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 12,6%, “Европейская солидарность” – 11,7%, “Батьківщина” – 7,5%, “За майбутнє” – 7,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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