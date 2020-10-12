Страны ЕС введут санкции против Александра Лукашенко

12.10.2020, 16:00, Новости дня

Министры Евросоюза договорились наложить скоординированные санкции на Александра Лукашенко, сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на дипломатические источники. Решение вызвано тем, что страны ЕС более не считают Лукашенко легитимным белорусским лидером.

«Главы МИД, – говорится в сообщении, – согласовали единую позицию о включении Лукашенко в санкционный список, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не являлись свободными и справедливыми».

Согласно заявлению Совета ЕС, Брюссель, в числе прочего, введет визовые ограничения и заморозит зарубежные активы Лукашенко, а также сократит сотрудничество с нынешним правительством Беларуси и предоставит дополнительную помощь протестному движению в стране.

Формальное утверждение этих дополнений в «черный список» и их вступление в силу произойдет позднее, когда внешнеполитическая служба ЕС подготовит новую редакцию списка, а она, в свою очередь, вступит в силу после ее утверждения в Совете Евросоюза и публикации в Официальном журнале ЕС. Напомним, персональные санкции против Лукашенко уже были утверждены властями Великобритании и США.

С призывом к странам ЕС ввести санкции против Лукашенко выступили в понедельник власти Германии. «Мы обсудим Беларусь. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается», — заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Ранее, Евросоюз утвердил санкционный список, куда были внесены сорок высокопоставленных белорусских чиновников, включая министра внутренних дел Караева, его заместителей и 15 сотрудников МВД.