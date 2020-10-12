Ульяновский депутат матом ответила на критику в соцсети

12.10.2020, 15:48, Новости дня

Депутат Ульяновской городской думы от «Единой России» Виктория Маркелова в ходе дискуссии в соцсетях с подписчиками использовала нецензурные выражения.

Пользователь в комментариях к посту в Instagram Маркеловой в нецензурной форме высказался о депутатах, заявив, что они якобы врут гражданам. В ответ Маркелова спросила у него, в чем соврала ему лично. Тот признал, что ни в чем.

«Ну а раз ничего, так значит *** (врешь – прим. ВЗГЛЯД) сейчас ты. Вот вроде и к «Единой России» отношения не имеешь, и к политике, а *** (врешь – прим. ВЗГЛЯД)… Ну некрасиво, Дмитрий! На себя сначала надо посмотреть и исправить ошибки генетической системы, а потом уже другим недостатки придумывать!» – ответила депутат.

Чиновница отметила в беседе с «Говорит Москва», что мужчина написал комментарий к посту о ее планах, заявив, что она всех обманывает.

«Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень», – сообщила Маркелова.

Также она подчеркнула, что извинилась перед подписчиками и всеми, кто видел эту переписку. Депутат уточнила, что ее задело бесцеремонное неуважительное отношение, передает РИА «Новости».

Маркелова отметила, что она ответила на комментарий как человек, а не как депутат. Кроме того, она уточнила, что эмоции в таком контексте недопустимы для чиновника.

Ранее Волжский районный суд Саратова оштрафовал на 800 рублей зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского, который использовал нецензурную лексику на заседании.