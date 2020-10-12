 

Суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной

12.10.2020, 15:08, Новости дня

Троицкий районный суд Москвы обязал продюсера Бари Алибасова вернуть московскую квартиру своей жене актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

«Оспорить решение в апелляции Мосгорсуда можно в течение 30 дней, и основания для этого есть все. Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова», – передает слова Горожанкина РИА «Новости».

В мае адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

В июле суд принял исковое заявление Федосеевой-Шукшиной в отношении Алибасова и Моцаря. Федосеева-Шукшина в иске настаивала на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру. На квартиру был наложен арест.



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