Тихановская назвала себя «символом свободы»

12.10.2020, 15:08, Новости дня

Экс-кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя «символ свободы», а не «президентом».

«Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, – символ свободы. Потому что меня выбрали, так получилось. Люди ведь не голосовали за меня как за будущего президента, они голосовали как за переходного человека, который должен организовать новые выборы. Поэтому на символ я согласна», – сказала она в интервью порталу Tut.by.

Тихановская подчеркнула, что понимает людей, считающих ее «президентом», но сама себя таковым назвать не может. Также она рассказала, что некоторые ее сторонники призывали объявить себя президентом после выборов.

«Изначально я подвергалась прессингу со стороны людей, находящихся возле меня: давай, называй себя президентом, мы за тебя горой. А я не чувствовала морального права выйти и сказать: «Я президент», потому что нет прямых доказательств. И я должна была думать, как такое заявление воспримут и люди», – отметила она.

Касательно отношений Белоруссии и РФ Тихановская заявила, что «стену мы не построим». «Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией, в каких сферах укреплять сотрудничество, а где мы сами справимся», – сказала она.

Кроме того, она заявила, что не намерена объявлять о создании «правительства в изгнании», как ей предлагают люди в качестве выхода из кризиса. По ее словам, эта схема уже не сработает, «нужно что-то оригинальное, новое и креативное». Она пояснила, что намерена способствовать самоорганизации своих сторонников в Белоруссии для оказания давления на власти.

При этом Тихановская уточнила, что не планирует возвращаться в Белоруссию, потому что опасается быть арестованной. Условием возвращения в Белоруссию она назвала обеспечение безопасности на уровне государства.

«В итоге мы решили, что пока не время, надо, чтобы начался хоть какой-то диалог с властью, тогда можно будет возвращаться», – сообщила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти при выезде Тихановской в Литву дали ей с собой 15 тыс. долларов с госпредприятия и поручили посольству помочь с переездом.

До этого Тихановская выразила желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».