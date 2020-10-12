Компания Xiaomi выпустила 65-дюймовый телевизор

12.10.2020, 14:00, Новости дня

О своих планах выпустить телевизор с диагональю экрана 65 дюймов компания Xiaomi сообщала еще в сентябре. Теперь же производитель уточнил свои планы по этому вопросу. Пока он решался, на рынок под брендом Redmi вышли телевизоры с меньшими экранами – от 32 до 55 дюймов.

Модель Redmi Smart TV A65 будет поддерживать разрешение экрана 4К, утверждают представители компании. Кроме того, разработчик предусмотрел декодирование DTS и HDR. Устройство выйдет с двумя мощными динамиками.

В телевизоре установлен 4-ядерный процессор A53, обеспечивающий объем оперативной памяти в 1,5 Гб. Также есть основная память на 8 Гб. Через порты HDMI и USB можно подключать различные устройства, расширяющие возможности Redmi. Телевизор уже можно заказывать в онлайн-режиме по цене 386 долларов.