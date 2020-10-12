В ЕС столкнулись с проблемой при попытке ввести санкции из-за ситуации с Навальным

12.10.2020, 14:48, Новости дня

Европейский союз при попытке ввести санкции против конкретных лиц и организаций РФ в связи с инцидентом с Алексеем Навальным столкнулся с юридической проблемой отсутствия подозреваемых, сообщил источник в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.

«Чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального, в противном случае любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде. Сейчас изучается несколько путей решения этой проблемы», – отметил дипломат, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Между тем в Кремле отказались считать публикации в Le Monde о санкциях за Навального поводом для реакции.

В начале октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.