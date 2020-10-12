«Сделки любой ценой не будет» — Париж предостерёг Европу от уступок Лондону в соглашении по брекситу

12.10.2020, 14:25, Новости дня

Франция хочет достигнуть соглашения по брекситу, но не любой ценой, заявил госсекретарь при министре по вопросам Европы и иностранным делам Клеман Бон. Как передаёт BFM TV, дипломат предупредил, что Европе не стоит терять спокойствия и идти на невыгодные уступки Лондону только для того, чтобы заключить сделку в срок.



Reuters

Для Брюсселя и Лондона наступает решающий момент в попытке достичь соглашения по брекситу, которое должно вступить в силу в конце года, пишет BFM TV. «Переговоры ведутся… мы хотим соглашения, мы работаем над ним», — заверил в эфире France info госсекретарь при министре по вопросам Европы и иностранным делам Клеман Бон.

По словам дипломата, «для простоты нужно договориться в ближайшие недели», то есть примерно в начале ноября. При этом, как предупредил Бон, Европе не следует терять спокойствия в последние дни переговоров, «потому что именно из-за этого порой идут на невыгодные уступки, невыгодные компромиссы».

Как передает сайт телеканала, представитель Парижа предупредил: «не будет ни сделки любой ценой», ни «сделки по дешëвке». Это, в частности, касается вопроса о рыбаках, который затягивает переговоры между двумя сторонами.

Со стороны Лондона противостояние продолжается, отмечается в статье. Поглощённый кризисом в области здравоохранения и экономики, Борис Джонсон тем не менее уверяет, что у Великобритании «дела будут идти очень хорошо» и в том случае, если ее торговые переговоры после брексита с Европейским Союзом, все ещë находящиеся в тупике, не приведут к соглашению до конца переходного периода.

Как напоминает BFM TV, Великобритания официально покинула ЕС 31 января, но продолжает соблюдать европейские торговые правила до 31 декабря. В отсутствие торгового соглашения начиная с этой даты будут применяться только правила Всемирной торговой организации с предусмотренными ей высокими таможенным тарифами, что может иметь катастрофические последствия для британской экономики, и без того ослабленной пандемией коронавируса.