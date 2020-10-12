Турист с ребенком на квадроцикле упали с обрыва в Сочи

12.10.2020, 14:08, Новости дня

Турист с семилетним сыном на квадроцикле упал с обрыва в Сочи, мальчик выжил, информирует региональный СК.

По данным ведомства, 57-летний мужчина с детьми отдыхал в Лазаревском районе Сочи. Днем в пятницу он с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лес в поселке Нижнее Уч-Дере.

«Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением, и квадроцикл опрокинулся с обрыва в русло реки Хобза. В результате произошедшего от полученных повреждений мужчина скончался, его малолетний сын был доставлен в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как стабильное», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что следователи организовали проверку по факту происшествия.

«В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СКР», – говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2014 года ребенок погиб при падении автобуса с обрыва в Дагестане.