Богуцкая назвала Качуру “тупым ботинком”. Тот сообщил, что подает в суд на коллегу по фракции

12.10.2020, 14:00, Новости дня

Между депутатами Верховной Рады от “Слуги народа” Александром Качурой и Елизаветой Богуцкой вспыхнул конфликт из-за российской вакцины против коронавируса.

9 октября Качура в телеэфире заявил, что если препарат “Спутник V” будет эффективным, Украина не имеет права “не воспользоваться этой возможностью” и должна будет договариваться о его закупке.

Богуцкая написала в Facebook, что ее однопартиец может вакцинироваться чем угодно, но не должен подвергать риску здоровье украинской нации.

“Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российские медицинский полуфабрикат! У меня давно сформировалось устойчивое брезгливо отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга – Крюгера. Самое интересное, что они порют всякую хрень в открытом эфире, а критиковать их просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы”, – заявила нардеп.

Видео, которое вчера мне сбросили в личку, абсолютно меня не удивило.Александр Качура решил вакцинироваться российским… Posted by Liza Bogutskaya on Pühapäev, 11. Oktoober 2020

Качура сегодня сообщил в Facebook, что подает в суд за оскорбление, а взысканные с Богуцкой деньги передаст на нужды переселенцев из Крыма. Сумму, в которую депутат оценил моральный ущерб, он не уточнил.

Подивіться на фото. Як думаєте, це адекватна людина? Коли країна щодня долає антирекорд хворих на COVID-19, Єлизавета… Posted by Олександр Качура on Pühapäev, 11. Oktoober 2020

Богуцкая парировала: “Приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно”.

Вы наверняка встречали людей, которые провоцируют вас на ответный ход, но когда вы отвечаете ладошкой по лицу – бегут… Posted by Liza Bogutskaya on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.